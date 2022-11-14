Covid-19: за выходные — 730 новых случаев, умерли два человека
Foto: F64

За прошедшие трое суток в Латвии зарегистрированы 730 новых случаев Covid-19, получена информация о смерти двух пациентов с коронавирусом.

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Всего за трое суток в Латвии сделано 5658 лабораторных тестов на Covid-19, из них положительными оказались 12,9%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей уменьшился с 299,4 до 288,5. Недельный показатель увеличился — с 134,7 до 135,1 на 100 тысяч жителей.

За последние три дня получена информация о смерти двух пациентов с Covid-19. Один человек входил в возрастную группу 60-69 лет, другой — в возрастную группу 90-99 лет.

Всего в Латвии с начала пандемии умерли 6078 человек с Covid-19. Коронавирус был лабораторно подтвержден 957 510 раз.

За последнюю неделю в Латвии коронавирусом заразились 2557 человек.

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