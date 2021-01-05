Covid-19 заболели солдаты боевой группы НАТО в Латвии

Заражение Covid-19 обнаружено у солдат боевой группы НАТО в Латвии, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Латвии Каспар Галкин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Установлены контактные лица заболевших солдат, инфицированные и контактные лица изолированы от других, чтобы ограничить дальнейшее распространение вируса. Состояние здоровья заболевших в министерстве не комментируют.

Галкин добавил, что на Адажской базе все в обязательном порядке используют средства индивидуальной защиты - маски для лица, при этом соблюдаются все требования эпидемиологической безопасности.

По словам Галкина, меры по защите здоровья направлены на поддержание боевых возможностей контингента НАТО, которые пока не пострадали из-за пандемии.

Галкин не сообщил ни количество инфицированных, ни их национальность, ни даже то, прибыли ли они из одной или нескольких стран боевой группы.

Между тем телеканал CBC сообщает, что Covid-19 заразились канадцы.

Многонациональная боевая группа в Латвии, возглавляемая Канадой, состоит из более чем 1500 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые несут службу в Латвии на ротационной основе.