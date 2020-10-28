Covid-19 заразились девять сотрудников Службы неотложной медпомощи

На сегодняшний день девять сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) заразились Covid-19, еще 20 работников "неотложки" находятся на карантине. Об этом в интервью Rīta panorāma заявила глава СНМП Лиене Ципуле.
При этом она отметила, что количество сотрудников скорой, находящихся на карантине, постоянно меняется. Ни один из сотрудников СНМП не заразился Covid-19 от пациентов, лишь один заболел после общения с коллегой. Все остальные заразились в нерабочее время.
Ципуле подчеркнула, что Служба неотложной медицинской помощи очень тщательно соблюдает все меры индивидуальной защиты, используя все необходимые для этого средства. Глава Службы считает, что в целом заболеваемость Covid-19 в ее ведомстве хорошо контролируема.