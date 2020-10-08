Covid-19 заразились работники рыбоперерабатывающего предприятия Līcis-99 в Колке
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Заражение Covid-19 выявлено у работников рыбоперерабатывающего предприятия Līcis-99 в Колке, сообщил директор предприятия Каспар Цвейгелис.

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Первый случай коронавируса на предприятии зарегистрирован в выходные дни. После этого руководство связалось с Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), чтобы обсудить дальнейшие действия.

Работать в цех, расположенный в Колке, на автобусе ездят более 200 жителей Дундагского и Талсинского краев. С ЦПКЗ была достигнута договоренность, что всем работникам сделают тест слюны. Люди получают результаты в индивидуальном порядке. Пока ЦПКЗ не сообщил конкретное количество заболевших.

Цвейгелис сообщил, что производство на Līcis-99 приостановлено на два дня, а далее предприятие ждет указаний от ЦПКЗ.

В связи с обнаружением очага Covid-19, Дундагская средняя школа и Колкская основная школа обратились в думу с просьбой перевести учеников на удаленное обучение, сказал агентству LETA председатель думы Дундагского края Алдис Фелтс. В Дундаге были констатированы случаи заражения Covid-19 среди учеников и один класс уже учится удаленно. В свою очередь, в Колке пока не было случаев заражения среди учеников, тем не менее школа просит на следующей неделе организовать удаленную учебу.

“По-моему, сейчас, когда болезнь распространяется так быстро, надо объявить о чрезвычайной ситуации в стране и один месяц учится удаленно, а потом решать о дальнейших действиях”, - сказала директор Колкской основной школы Антра Лаукштейне.

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LETA

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