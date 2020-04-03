Covid-19 затронул ещё два края, теперь новым коронавирусом болеют в 54 краях

За прошедшие сутки заболевание Covid-19 зафиксировано в ещё двух краях - Приекульском и Добельском крае. Таким образом, новый коронавирус затронул уже 54 самоуправления, сообщает LETA.

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В то же время из списка затронутых краев пропал Балвский край.

Число заболевших выросло в Риге и в Кекаве. В столице болеют от 251 до 750 человек, а в Кекаве от 11 до 20 человек.

По-прежнему больше всего заболевших в возрастной группе от 30 до 39 лет (129 заболевших), затем идет группа от 40 до 49 лет (98 заболевших). Меньше всего болеют дети и подростки до 19 лет (28 больных).

Как уже сообщалось, сегодня была зафиксирована первая смерть среди больных Covid-19. Умерла 99-летняя женщина, её смерть наступила из-за других хронических болезней и напрямую не связана с коронавирусом. Всего за сутки были зафиксированы 35 новых случаев заболевания, общее число больных составляет 493. 31 пациент госпитализирован, три из них в тяжелом состоянии.