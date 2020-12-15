Covid-19 затронул около 30 работников Детской больницы, но она продолжает работу

В Детской клинической университетской больнице Covid-19 затронул 30 работников, но предоставление услуг не ограничено, рассказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель правления больницы Валтс Аболс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За последние несколько недель 30 сотрудников больницы инфицировались или находятся на карантине как контактные лица. В целом в больнице около 2000 сотрудников.

Аболс отметил, что дети Covid-19 болеют меньше и их госпитализация довольно редка, поэтому Детскую больницу больше заботит персонал, чтобы медики не заболели Covid-19.

В настоящее время в Детской больнице нет никаких ограничений на получение услуг, однако Covid-19 заставил чаще прибегать к удаленным консультациям, которые сохранятся и в дальнейшем, хотя и в меньших объемах, сообщил руководитель больницы.