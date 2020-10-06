Covidpass: с 12 октября Латвия вводит э-анкету для всех въезжающих в страну
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

С 12 октября при въезде на территорию Латвии в обязательном порядке надо будет заполнить анкету в электронном виде. Такой порядок закреплен в правилах Кабинета министров, сообщила порталу Delfi представитель Министерства внутренних дел Саманта Наливайко.

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Электронная анкета будет доступна с любого гаджета, заполнить ее надо будет на специальной платформе covidpass.lv, которая будет запущена с 12 октября.

После заполнения э-бланка въезжающему будет предоставлен специальный QR-код, который надо будет показать пограничникам. В противном случае въехать в Латвию будет нельзя.

Для тех, кто въедет в Латвию до 23.59 часов 11 октября, действует прежний режим, то есть надо заполнить анкету в бумажном виде.

Э-анкету можно будет заполнить не ранее, чем за 48 часов до предположительного пересечения границы. Информация, указанная в э-анкету, автоматически будет передана Государственной полиции, Государственной пограничной службе, Центру профилактики и контроля заболеваний.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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Центр профилактики и контроля заболеваний Кабинет министров Латвия
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