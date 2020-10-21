ЦПКЗ: 84 из 188 новых случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге

Из выявленных за прошедшие сутки 188 новых случаев Covid-19 84 зарегистрированы в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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За две недели в Риге количество инфицированных выросло до 687 человек.

13 новых случаев зарегистрированы в Вецпиебалгском крае, где число заболевших за последние две недели выросло до 82 человек. 11 новых случаев выявлено в Краславском крае, где количество заболевших выросло до 94 жителей.

10 новых случаев зарегистрировано в Даугавпилсе, где за две недели число заболевших выросло до 145 человек — это второе по величине количество заболевших после Риги.

Девять новых случаев зарегистрированы в Лиепае, восемь — в Огрском крае. Также новые случаи выявлены в Екабпилсском, Елгавском, Валмиерском, Резекненском, Саласпилсском, Кулдигском, Олайнском, Талсинском, Кекавском, Дундагском, Даугавпилсском, Марупском, Гаркалнском, Сигулдском, Лиелвардском, Прейльском, Адажском, Елгавском, Цесисском, Риебиньском, Тукумсском, Мадонском и Валкском краях.

Случаи Covid-19 вновь зарегистрированы в Гробиньском, Приекульском, Лимбажском, Карсавском и Руиенском краях, где ранее все заболевшие выздоровели.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки инфицированных 42 входят в возрастную группу от 20 до 29 лет, 35 — от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет, 24 — от 50 до 59 лет. В остальных возрастных группах зарегистрировано меньшее количество заболевших.