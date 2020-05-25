ЦПКЗ не рекомендует возобновлять авиасообщение с шестью странами Европы

В шести странах Европы показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней превышает 25 случаев на 100 000 населения, и это означает, что в настоящее время авиасообщение с ними возобновлять нельзя, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Это Швеция, где заболеваемость составляет 74,7 случая на 100 000 населения, Великобритания — 65,9 случая, Бельгия — 41,5 случая, Ирландия — 40,6 случая, Португалия — 31,4 случая и Мальта — 25,6 случая на 100 000 населения.

Специалисты ЦПКЗ не рекомендуют ездить за границу, особенно в страны, где заболеваемость превышает 25 случаев на 100 тыс. населения.

К этому показателю близки Испания (21), Италия (20,1).

В Люксембурге и Дании заболеваемость Covid-19 составляет 19 случаев на 100 000 населения, в Нидерландах — 17,1, в Румынии — 16, в Финляндии, Польше и Германии — менее 15, в Латвии — 6,1, в Эстонии — 6, в Литве — 5,9 случая на 100 тыс. населения.

ЦПКЗ напоминает о мерах предосторожности, если все же решено отправиться за границу, и о необходимости соблюдать самоизоляцию по возвращении. Самоизоляция не нужна после возвращения из стран Балтии.