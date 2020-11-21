ЦПКЗ: не стоит паниковать, но следует ограничивать общение
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Учитывая очередной антирекорд по числу выявленных новых случаев заражения Covid-19, эпидемиологи призывают не паниковать, а учитывать обобщенные данные за последнюю неделю. Они также по-прежнему советуют соблюдать все ограничения, поскольку в половине случаев не удается выявить источник заражения.

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Напомним, что в пятницу в Латвии выявлено 642 новых случая Covid-19. Это новый суточный максимум с начала пандемии.

Как отмечает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), не стоит драматизировать и оценивать данные только за последние сутки. Надо смотреть на обобщенные данные за последнюю неделю, в течение которой доля положительных результатов составила 6,6%, в том числе за пятницу — 8,9%. Неделей назад этот показатель составлял 5,8%), но интенсивность роста заболеваемости снизилась за последние семь дней.

Вместе с тем, по-прежнему каждый второй заражавшийся не может сказать, где мог инфицироваться. "Были на работе, дома, пользовались общественным транспортом, встречались с родственниками", — отмечают эпидемиологи.

Поэтому они призывают ограничить число контактов, а также придержаться социальной дистанцией в 2 метра, договариваться с работодателем о дистанционной работе, ограничиваться общением в своем социальном "пузыре".

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