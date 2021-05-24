ЦПКЗ: несмотря на снижение заболеваемости Covid-19, растет количество тяжелых пациентов

За последние три недели в Латвии наблюдается снижение заболеваемости "Covid-19" - на прошлой неделе по сравнению с предыдущей оно составило 26%, однако при этом на 7,4% выросло количество тяжелых пациентов в стационарах, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В настоящее время за сутки выявляется в среднем 424 новых случая "Covid-19". На прошлой неделе на 2,1% уменьшилось и количество тестов - в среднем до 12 597 в день.

За последние семь дней было госпитализировано в среднем 56 пациентов в день, а в больницах ежесуточно в среднем находилось 635 пациентов с "Covid-19", тогда как неделей ранее этот показатель составлял 660. В то же время на 7,4% увеличилось количество тяжелых пациентов в стационарах - в среднем 79 пациентов в день.

Во всех возрастных группах наблюдается снижение заболеваемости, кроме людей старше 70 лет, где за последние две недели заболеваемость немного увеличилась.

Коэффициент репродукции "Covid-19" в настоящее время составляет 0,8, что на 0,08 меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Специалисты ЦПКЗ призывают сдержанно оценивать снижение заболеваемости, так как Латвия по-прежнему занимает по этому показателю 4-5-е место в Европе. Если в Европе средний кумулятивный показатель заболеваемости составляет 224 случая, то в Латвии он в два раза выше.