ЦПКЗ: ситуация с распространением Covid-19 в Латвии продолжает ухудшаться
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На прошлой неделе продолжила расти доля положительных результатов анализов на Covid-19, а также число пациентов в больницах, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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На прошлой неделе доля положительных результатов составила 9,1%, а неделей ранее она составляла 7,8%. Кроме того, на прошлой неделе на 3% выросло число тестов - в среднем в день медики брали 8 256 анализов.

Число госпитализированных пациентов выросло до 15,8%, это в среднем 108 пациентов в день. Немного снизилась заболеваемость коронавирусом в возрастной группе до 14 лет. Почти половина новых случаев приходится на людей старше 50 лет.

ЦПКЗ напоминает, что на юго-востоке Великобритании распространяется новый вариант коронавируса, с которым связывают резкий рост числа заражений. Поэтому эпидемиологи призывают жителей Латвии отложить поездки в Великобританию и обсудить этот вопрос с родственниками из Великобритании, планировавшими приехать в Латвию на Рождество. Новый вариант коронавируса на 70% более заразный, чем все предыдущие.

Кроме того, до 3 января любой без направления врача может записаться и бесплатно сдать анализ на Covid-19. Анализ доступен, если у человека есть один из симптомов заболевания - признаки инфекции дыхательных путей, повышенная температура, отсутствие или нарушения обоняния и вкуса.

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