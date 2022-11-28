ЦПКЗ: спустя два месяца в Латвии снова выросла заболеваемость Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), после двухмесячного периода, когда уровень заболеваемости Covid-19 постепенно снижался, на прошлой неделе (с 21 по 27 ноября) он снова вырос на 35,1%. Всего за неделю было зарегистрировано 3 124 случая заболевания Covid-19 (примерно по 446 в сутки).

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Кроме того, на 17,7% возросло и количество проведенных тестов. Также отмечается, что на 4,6% увеличилось и количество пациентов, помещенных с коронавирусом в стационары, в двух случаях речь идет о тяжелом ходе болезни.

По данным специалистов, в период с 21 по 27 ноября наибольший прирост заболевших Covid-19 отмечен в возрастной группе 0-9 лет и 30-49 лет. Больше всего заболевших зафиксировано в Курземе, Латгале и Риге.

Кроме того, с начала сезона гриппа в Латвии лабораторно подтверждено 13 случаев заболевания гриппом, кроме того, от семейных врачей получено 52 сообщения о клинически подтвержденных случаях заболевания гриппом.

Региональное и широкое распространение гриппа на данный момент зафиксировано в Албании, Финляндии, Германии, Казахстане, Молдове, России, Шотландии, Украине и Франции.

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