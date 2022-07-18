CSDD: фоторадары продолжат работу – несмотря на расторжение договора с управляющей компанией

Несмотря на то, что CSDD расторгает договор с компаниея Jarva, которая сейчас управляет латвийскими фоторадарами, фоторадары не будут выключены. Об этом в интервью на Латвийском телевидении рассказал член правления CSDD Айварс Аксенокс, пишет LSM.lv

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Увеличение оплаты на 48%, которое запросили в Jarva, несоразмерно, отметил Аксенокс. Среди затрат на управление фоторадарами 40% составляет стоимость лицензии на работу с фоторадарами, 33% — верификация фоторадаров, и 27% — хозяйственные расходы на содержание фоторадаров.

Подорожание может произойти только в последней позиции, но затраты на бензин могут составлять около 1% от всех затрат, так как большая часть проблем с фоторадарами разрешается удаленно.

CSDD готова к увеличению стоимость услуг, если оно обоснованно. "С 48%, запрошенными в Jarva, нельзя согласиться не по закону, но по логичным причинам", — заявил Аксенокс.

CSDD связалась с заводом-производителем фоторадаров, где сообщили, что радары не выключат и гарантировали лицензию, если CSDD готова за нее заплатить. Вопрос верификации радаров тоже решаем, а поиска претендентов для хозяйственного обслуживания устройств продолжается.

Уже сообщалось, что с 24 августа компания Jarva, которая управляет стационарными фоторадарами в Латвии, расторгла договор с CSDD. В CSDD объясняют, что в Jarva запросили увеличить оплату предоставляемых услуг, однако CSDD не посчитала, что этому есть обоснование. Теперь дирекция в конкурсном порядке ищет нового управляющего радарами.

Договор с компанией Jarva у CSDD был заключен в 2020 году, стоимость договора — 1,827 миллионов евро.

Всего в Латвии работает примерно 100 стационарных радаров.