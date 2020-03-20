CSDD начал принимать заявления в электронном виде
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Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) информирует латвийцев, что введена новая удаленная услуга — возможность подать заявление в электронном виде. Сделать это можно на сайте e.csdd.lv, подтвердив свою личность через интернет-банк или портал Latvija.lv. Следует выбрать вариант "Vienotā pieteikšanās" и провести авторизацию.

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Электронное заявление можно подать для того, чтобы запросить выписку о принадлежности транспортного средства, водительском удостоверении или в случае, когда нужно вернуть от CSDD деньги за уплаченную, но не полученную услугу.

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rus.DELFI.lv

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Koncertzāle "Latvija" CSDD
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