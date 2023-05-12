CSDD приступил к проверкам на дорогах, некоторым водителям уже пришлось расстаться с техосмотром

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в сотрудничестве с Государственной полицией приступила к выборочным проверкам на дорогах технического состояния автомобилей и мотоциклов. В среду вечером, 11 мая мобильный пункт техосмотра (ТО) находился у Мотормузея в Межциемсе, сообщает передача Degpunktā.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В полиции подчеркнули, что сам пункт ТО находился у Мотормузея, в это же время четыре полицейских экипажа и три мотоцикла курсировали по Межциемсу. Если возникали какие-либо подозрения — водителя просили проехать к Мотормузею на проверку. Как сообщает передача, многие были взволнованы и удивлены неожиданному приглашению, однако, в целом водители считают, что такие проверки нужны.

В течение первого часа полицейские обратили внимание сразу на шесть подозрительных транспортных средств, в итоге двум водителям пришлось расстаться с ТО.

Практически все автомобили — BMW. Основная проблема — превышение уровня шума и запрещенная тонировка. Некий водитель BMW X5 даже умудрился затонировать передние фары. Внимание полицейских привлекла также Honda Civic. Во время проверки был констатирован ряд технических неисправностей. Кроме того, у полицейских возникли подозрения, что водитель находится в наркотическом опьянении.

Были проверены также несколько мотоциклов, однако никаких нарушений констатировано не было.

В CSDD отмечают, что такие проверки на дорогах в ближайшее время будут проходить каждый день. Будут проверяться как легковые автомобили и мотоциклы, так и грузовой транспорт. Место дислокации каждый раз будет новое.