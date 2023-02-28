CSDD призывает водителей не спешить с заменой зимней резины на летнюю

Несмотря на то, что со 2 марта по дорогам Латвии разрешено будет ездить транспортным средствам с летними шинами, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) призывает не спешить с заменой зимней резины на летнюю, сообщили агентству LETA представители CSDD.

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Климатические условия в Латвии по-прежнему типичны для зимы - температура воздуха постоянно ниже нуля градусов, дороги покрыты снегом и льдом, а летние шины в таких условиях не могут выполнять те же функции, что и зимние шины, которые обеспечивают максимальную управляемость транспортным средством в зимних условиях.

CSDD призывает водителей транспортных средств тщательно оценить погодные условия и начать планировать замену зимних шин, когда в Латвии или в соответствующем регионе страны наступит постоянная весна. Летние шины подходят для езды по сухому и мокрому дорожному покрытию в погоду, когда температура воздуха длительное время превышает пять-семь градусов.

Минимальная глубина протектора летних шин для автомобилей полной массой до 3500 килограммов составляет 1,6 миллиметра.

CSDD призывает водителей транспортных средств быть ответственными как перед собой, так и перед другими участниками дорожного движения.