CSDD призывает водителей не спешить с заменой зимней резины на летнюю
Foto: Shutterstock

Несмотря на то, что со 2 марта по дорогам Латвии разрешено будет ездить транспортным средствам с летними шинами, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) призывает не спешить с заменой зимней резины на летнюю, сообщили агентству LETA представители CSDD.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Климатические условия в Латвии по-прежнему типичны для зимы - температура воздуха постоянно ниже нуля градусов, дороги покрыты снегом и льдом, а летние шины в таких условиях не могут выполнять те же функции, что и зимние шины, которые обеспечивают максимальную управляемость транспортным средством в зимних условиях.

CSDD призывает водителей транспортных средств тщательно оценить погодные условия и начать планировать замену зимних шин, когда в Латвии или в соответствующем регионе страны наступит постоянная весна. Летние шины подходят для езды по сухому и мокрому дорожному покрытию в погоду, когда температура воздуха длительное время превышает пять-семь градусов.

Минимальная глубина протектора летних шин для автомобилей полной массой до 3500 килограммов составляет 1,6 миллиметра.

CSDD призывает водителей транспортных средств быть ответственными как перед собой, так и перед другими участниками дорожного движения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Kак быть продуктивным и успешным, но не выгореть
Работать очно или удаленно? Офис будущего и рабочая культура
Наполни будни радостью движения
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
Kак быть продуктивным и успешным, но не выгореть