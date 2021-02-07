CSDD ввел электронную услугу, позволяющую выбрать номерной знак
Foto: DELFI Aculiecinieks

Чтобы сделать процесс присвоения национальных номерных знаков транспортных средств более доступным и прозрачным, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) с 1 февраля этого года ввела новую электронную услугу "Выберите номер e.CSDD" ("Izvēlies numuru e.CSDD").

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Чтобы выбрать желаемый номерной знак и подать заявку на его получение, нужно авторизоваться в системе e.CSDD и указать транспортное средство, которому надо присвоить номер в разделе "Операции с транспортными средствами, выбери номер" ("Darbības ar transportlīdzekļiem, izvēles numuri").

Затем нужно выбрать номер из чисел предложенной серии. В настоящее время для однозначных и двузначных чисел можно выбрать серию XG, а для трехзначных и четырехзначных чисел — серию MU. Как удалось выяснить порталу Delfi, следующая серия букв для трех- и четырехзначных чисел будет доступна не раньше, чем в конце марта.

Как только желаемый номер будет найден в системе, клиент должен указать центр обслуживания клиентов CSDD, где этот номер будет получен, затем произвести оплату за изготовление номерных знаков и ждать подтверждение заказа по электронной почте. Стоимость услуги — 150 евро, не считая прочих расходов, связанных с регистрацией номера.

В Риге новый номерной знак можно получить в течение двух часов после оформления заявки на замену номерного знака или первичное получение. В регионах Латвии номера будут изготовлены и доставлены по месту назначения в течение трех рабочих дней после заказа.

Выбранный номер нужно зарегистрировать в CSDD в течение 10 дней.

Как выяснил портал Delfi, наиболее популярные числа у автолюбителей, такие как 1, 7, 17, 69, 666, 777 и тому подобные, уже зарезервированы, однако некоторые комбинации чисел, из которых можно составить свой день рождения, все еще доступны.

Чтобы не допустить попадание большого количества востребованных номерных знаков в собственность одних и тех же лиц, существует ограничение, которое позволяет заказывать такие номерные знаки лишь раз в год для каждого принадлежащего автовладельцу транспортного средства.

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