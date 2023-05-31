CSDD: вводить более редкие техосмотры было бы опасно и необдуманно

Автопарк Латвии устарел, а состояние дорог — ухудшается. Но этом фоне введение более редкого технического осмотра автомобилей стало бы опасным и необдуманным решением. Об этом агентству LETA заявили представители Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

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В CSDD отметили, что техосмотр играет важнейшую роль в обеспечении безопасности дорожного движения и гарантирует, что по дорогам страны ездят только проверенные, безопасные и экологичные транспортные средства.

Также представители CSDD подчеркнули, что транспортное средство — объект повышенной опасности и требует постоянного технического ухода. Статистика говорит о том, что помнят об этом далеко не все автовладельцы и водители транспортных: 40% всех автомобилей не проходят техосмотр с первого раза. Более того, ежедневно в среднем 23-м транспортным единицам запрещается участие в дорожном движении. В 62% таких случаев речь идет о серьезных проблемах с тормозной системой.

В дирекции добавили, что безопасность автомобиля напрямую связана с его возрастом. Так, если у авто не старше трех лет опасные для дорожного движения дефекты не выявляются, то у машин в возрасте от пяти до шести лет количество опасных неисправностей стремительно растет из года в год. В Латвии же средний возраст транспортных средств составляет 14 лет. Средний возраст впервые зарегистрированных транспортных средств — от 10 до 11 лет. В CSDD подчеркивают, что эти статистические данные остаются неизменными уже на протяжении многих лет.

Кроме того, по информации CSDD техническое состояние автомобилей становилось причиной ДТП в 10% случаев. Существенные технические дефекты выявлялись в подвеске и рулевом управлении, тормозной системе, также причиной становились неподходящие сезону шины.

Тем временем дискуссия о периодичности техосмотра продолжается. Ранее CSDD и Министерство транспорта предложили установить первый техосмотр новых транспортных средств не позднее трех лет после первой регистрации, затем — через два года. Однако с учетом среднего возраста транспортных средств и их технического состояния в Латвии, большинство авто подлежат ежегодной обязательной проверке.

Ранее Сейм также рассматривал предложение проводить техосмотр по схеме 3+2+2+1. В CSDD считают такую инициативу необдуманной и опасной с учетом среднего возраста автопарка и состояния автодорог.