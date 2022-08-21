CSDD заключила соглашение об эксплуатации фоторадаров на 139 000 евро в год

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) подписала контракт с компанией Burde B.V., которой с 24 августа будет поручено лицензирование стационарных фоторадаров. Ответственных за обслуживание устройств пока ищут, но уже ясно, что перебоев в работе фоторадаров не будет, сообщает lsm.lv.

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В середине июля отвечающая за работу стационарных фоторадаров компания Jarva объявила о расторжении контракта с CSDD. Компания обосновала это решение быстро растущими затратами. Инспекторы дорожного движения опасались, что работу фоторадаров придется остановить.

Представитель CSDD Илзе Шипкевица заверила, что "фоторадары продолжают работать, и этот поставщик обеспечит работу лицензий. Сервис состоит из нескольких компонентов, над остальными ведется работа. Одним из них является проверка, а также техническое обслуживание. Эти вопросы сотрудничества пока решаются".

Ранее на компанию Jarva возлагалось как лицензирование, так и обслуживание фоторадаров. Заключенный с компанией Burde B.V. договор предусматривает действие лицензий, необходимых для работы ста стационарных радаров в Латвии. Эти обязательства обойдутся в 29 750 евро в месяц, общая цена контракта - 139 000 евро на год.

Ранее компания Burde B.V. уже поставляла оборудование для фоторадарной проверки. Между тем компания Jarva заключила договор с Госполицией на оснащение двух автомобилей дорожной полиции без трафарета системой видеозаписи с обзором в 360 градусов, что позволяет выявлять нарушения, не останавливая водителя.

В свою очередь, CSDD будет продолжать отправлять протоколы Госполиции о нарушениях, зафиксированных камерами контроля скорости.

Правоохранители с облегчением восприняли сообщение о безостановочной работе радаров, заявил исполняющий обязанности начальника Управления надзора и координации дорожного движения Госполиции Артурс Смилга.

"Превышение скорости является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий.Поэтому важно его контролировать и предотвращать. Как бы ни называли фоторадары, они спасают жизни", — подчеркнул Смилга.

CSDD заключила контракт с SIA Jarva в июне 2020 года на сумму 1,827 млн ​​евро. С 24 августа оператор стационарных фоторадаров расторгает договор с CSDD. Таким образом, CSDD по конкурсу искала нового лицензиара стационарных радаров.

В первом полугодии этого года в Латвии фоторадарами было зафиксировано около 124 тысяч нарушений скорости движения.