ЦСУ: больше всего детей в пригороде столицы, меньше всего - в Латгале

В начале этого года самая высокая доля детей в Латвии была в пригороде Риги - 22,3%, а самая незначительная - в Латгале - 16,6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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При этом согласно регистрации по краям наибольшая доля детей была в Марупском крае - 30,8%, а наименьшая - в Краславском - 13,8%.

На начало 2023 года в Латвии проживало 1,883 млн жителей, из которых 361 тысяча, или 19,2%, составляли дети в возрасте до 17 лет.

С начала 2016 года количество детей (0-17 лет) увеличилось на 9100, или 2,6%. Увеличению доли детей способствовал небольшой рост рождаемости в 2013-2016 гг., а также семьи с детьми, приехавшие из Украины.

Обобщенные данные также показывают, что 94,8% детей родились в Латвии, 2,1% детей - в Украине, 1,2% - в Великобритании, 0,3% - в Ирландии и России.

По данным Агентства государственного социального страхования, в 2022 году государственное семейное пособие было выплачено на 353 000 детей, при этом в связи с изменением условий предоставления пособия размер пособия, выплачиваемого государством на одного ребенка, увеличился с 28,68 евро в 2021 году до 79,05 евро в 2022 году. Государственное семейное пособие получали 265 000, или 75,1% детей в возрасте до 14 лет, в то время как 88 000, или 24,9% получателей составили дети в возрасте 15-19 лет.

С 1 января 2022 года государственное семейное пособие выплачивается в зависимости от количества воспитываемых детей. Оно составляет 25 евро на одного ребенка, на двоих детей - 100 евро (по 50 евро на каждого ребенка), на троих детей - 225 евро (75 евро на каждого ребенка) и по 100 евро выплачивается на каждого ребенка в семье, где воспитывается четверо и более детей.