ЦСУ: большинство прибывших в Латвию украинских беженцев — трудоспособные женщины

С 1 января 2022 года в Латвию прибыли и зарегистрировали место жительство 34 700 граждан Украины. Большинство из них — 22 100 или 63,8% — женщины, а 12 600 или 36,2% составляют мужчины, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).

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Из всех прибывших в этом году украинцев 11 900 человек (34,4%) — дети, не достигшие совершеннолетия. В свою очередь, 3900 (11,3%) из них это дети дошкольного возраста, а 8000 (23,1%) — в возрасте от семи до 17 лет.

Foto: Centrālā statistikas pārvalde

28,8 % прибывших входят в возрастную группу 0-14 лет, 64,9% из них трудоспособного возраста (15-64 года), а 6,3% старше трудоспособного возраста (люди старше 65 лет). 70,7% из всех прибывших в Латвию украинок входят в трудоспособную возрастную группу. Между тем, среди прибывших мужчин таких чуть больше половины — 54,9%.

Согласно данным Службы государственных доходов (VID) по состоянию на май 2022 года, почти 5000 прибывших в Латвию граждан Украины были зарегистрированы в работников.

Чаще всего украинцы работают в промышленной отрасли — таких 21,6%. В сфере торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов трудятся 17,2% граждан Украины, а в отраслях услуг размещения и общественного питания работают 17% украинских беженцев. В свою очередь, 8,9% прибывших украинцев трудоустроены в сферах финансового страхования, науки, административных услуг и недвижимости, а 7,7% — в строительной отрасли.

Более трети трудоустроенных украинцев (31,4%) работают, например, уборщиками офисов и гостиниц, кухонными работниками, раскладывают товары в магазинах. 16,6% трудятся в сфере торговли, 12,3% являются квалифицированными сотрудниками и ремесленниками, а 0,3% трудоустроены на руководящих должностях.