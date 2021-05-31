ЦСУ: чем больше в семье детей, тем больше удовлетворенность жизнью

Домохозяйства с детьми больше удовлетворены жизнью, чем домохозяйства без детей, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ). Они оценивают свою удовлетворенность на 7,1 балла и 6,6 балла соответственно.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

ЦСУ отмечает, что на удовлетворенность жизнью влияют самые разные факторы, в том числе состав домохозяйства. Наименее довольны жизнью люди, проживающие одни вне зависимости от возраста - они оценили свою удовлетворенность на 6,5 пунктов по десятибалльной шкале. Если же у взрослого есть дети, то удовлетворенность жизнью выше и достигает семи баллов.

Больше всего жизнью довольны пары с детьми и чем больше детей, тем больше удовлетворенность жизнью, отмечает ЦСУ. Например, пары с одним ребенком свою удовлетворенность оценивают на 7,2 балла, пары с двумя детьми - на 7,3 балла, а пары с тремя и более детьми - на 7,4 балла. В свою очередь, у пар без детей удовлетворенность жизнью ниже - 6,7 балла.

В опросе приняли участие более шести тысяч домохозяйств, интервью дали 11 тысяч респондентов в возрасте от 16 лет.