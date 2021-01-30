Сегодня Центральное статистическое управление (ЦСУ) начинает ежегодный опрос населения о доходах и условиях жизни, сообщили агентству LETA в отделе информации и коммуникаций ЦСУ.

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Планируется обследовать около 8000 из всех 850 000 латвийских домашних хозяйств, отобранных методом случайной выборки. Респондентов спросят о составе домохозяйства и социально-экономических характеристиках его членов, жилищных условиях, доходах, самооценке состояния здоровья, показателях социальной отчужденности и материальной нужды.

В этом году исследование будет уделять особое внимание благополучию детей, выясняя, есть ли у детей доступ к медицинским услугам, достаточно ли средств для покупки обуви, одежды, уделяется ли им достаточно времени и др.

Люди, получившие письмо от ЦСУ, приглашены участвовать в опросе. С сегодняшнего дня до 21 февраля они смогут заполнить анкету онлайн на сайте ЦСУ "https://e.csb.gov.lv". В случае возникновения вопросов и сомнений можно связаться с консультантом ЦСУ по бесплатному телефону 8000 8811 в рабочие дни с 10 до 18 часов или написать на электронную почту silc@csb.gov.lv.

В этом году особенно важно принять участие в опросе, потому что анкета поможет оценить реальное влияние ситуации с "Covid-19" на благосостояние населения Латвии. Данные, полученные в ходе опроса, широко используются государством и местными органами власти при принятии решений, влияющих на повседневную жизнь. ЦСУ гарантирует конфиденциальность личных данных — полученная информация будет использоваться только в обобщенном виде.

Если респондент не заполнил анкету онлайн, с 15 марта по 30 июня интервьюер ЦСУ свяжется с ним по телефону или приедет лично. Выездные собеседования в 2021 году будут проводиться только в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация.

Обследование доходов и условий жизни проводится ежегодно во всех государствах-членах ЕС с использованием единой методологии.