ЦСУ обновил рейтинг уровня вакцинации: появились данные о национальности вакцинированных

Рига занимает лишь третью позицию в рейтинге латвийских городов по доли вакцинированных жителей. Лидерство же закрепилось за Валмиерой. В столице самый лучший показатель в Бебербеки и на Кипсале, свидетельствуют обновленные данные (таблица и карта) Центрального статистического управления (ЦСУ). ЦСУ начала публиковать данные по возрастным группам и национальности завершивших вакцинацию.

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ЦСУ отмечает, что данные о полностью вакцинированных от Covid-19 жителей теперь дополнены распределением вакцинированных по возрастным группам и национальности получивших прививку (латыши, жители других национальностей). Это данные также доступны по всем регионам, городам, краям и волостям, в также - по микрорайонам Риги.

По данным на 18 октября текущего года, среди городов лидирует Валмиера, где полный курс вакцинации прошли 57% населения, в том числе 58% латышей и 52% представителей других национальностей. На втором месте — Юрмала (в целом 52%, в том числе 58% латышей и 45% представителей других национальностей), на третьем — Рига — 51% (59% латышей и 44% представителей других национальностей).

В Латвии средний показатель составляет 48% от всего населения, в том числе 52% латышей и 42% представителей других национальностей. Схожие цифры в Елгаве и Лиепае.

Ниже показатель вакцинированных в Вентспилсе (45%), Даугавпилсе (40%), Екабпилсе (39%), а самый низкий — в Резекне (37%, в том числе 41% латышей и 33% представителей других национальностей).

Среди латышей больше всего вакцинированных в Риге (59%). В столице же самый высокий уровень вакцинации в Бебербеки и на Кипсале (по 70%).

В Латвии в целом среди подростков от 12 до 19 лет полный курс прошли 44%. Самый высокий показатель в этой группе в Валмиере (53%), далее следуют Рига (50%), Юрмала (48%), Елгава (47%), Лиепая (42%), Екабпилс (36%), Вентспилс (35%), Даугавпилс (30%), Резекне (29%).

В отдельных волостях доля привитых подростков выше среднего по Латвии — Вецлайцене, Звартава, Клинтайне. Также высок этот показать в окрестностях Риги.

Самый низкий показатель вакцинированных подростков в 18 приграничных волостях Латгалии — ниже 10%.



