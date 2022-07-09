ЦСУ: почти треть детей, которые могут быть усыновлены и удочерены, не хотят отправляться в приемные семьи

В прошлом году из 1079 детей, которые могут быть усыновлены, 391 ребенок не хотел быть усыновленным, а еще 26 не согласились на усыновление в зарубежные страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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Из тех детей, которые не согласились на усыновление, 248 были в возрасте от 13 до 17 лет, 143 — в возрасте от четырех до 12 лет. В свою очередь среди тех детей, кто не хотел уезжать за границу, 18 были в возрасте от 13 до 17 лет, восемь — в возрасте от четырех до 12 лет.

Согласно данным ЦСУ, в целом среди детей, которые могут быть усыновлены, больше всего детей в возрасте от четырех до 12 лет — 557. 479 детей в возрасте от 13 до 17 лет, 43 — до трех лет.

Среди детей, которые могут быть усыновлены, больше мальчиков — 636, а девочек — 443. 300 мальчиков были в возрасте от четырех до 12 лет, 282— в возрасте от 13 до 17 лет, 24 — в возрасте до трех лет. Среди девочек 227 были в возрасте от четырех до 12 лет, 197 — в возрасте от 13 до 17 лет, 19 — в возрасте до трех лет.