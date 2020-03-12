ЦСУ: почти треть латвийцев с трудом находят деньги на ежедневные расходы

В прошлом году 28,6% домашних хозяйств покрывали свои ежедневные расходы "с трудом" или "с большим трудом", выяснилось в ходе опроса, проведенного по заказу Центрального статистического управления Латвии.

По сравнению с 2018 годом ситуация заметно (на 7,1%) улучшилась. В том числе выросло число латвийцев и их семей, которые справлялись с ежедневными расходами с небольшим трудом или сравнительно легко. Если в 2018-м таковых было лишь 56,8%, то в прошлом году — уже 62,4%, отмечает ЦСУ.

"Легко" или "Очень легко" ежедневные расходы покрывали 9% и 7,4% домашних хозяйств Латвии соответственно.

Самыми оптимистичными в этом плане были ответы жителей Риги и Рижского района. В свою очередь, в Курземе и Земгале ситуация хуже всего — там большая часть респондентов ответила, что ежедневные расходы покрывают "с трудом" или "с большим трудом".

На прошлой неделе ЦСУ опубликовала результаты еще одного исследования, согласно которому в 2019 году расходы на содержание жилья в Латвии в среднем составляли 151 евро в месяц. При этом 8,6% домашних хозяйств хотя бы раз становились должниками по коммунальным счетам.

Чаще всего (в 17% случаев) коммунальные долги образовывались у семей, где один взрослый воспитывает ребенка или детей. В 13,7% случаев долг был у лиц в возрасте до 64 лет, которые живут одни. При этом пенсионеры (65 лет и старше), наоборот, сравнительно редко оказывались неспособными заплатить коммунальные счета — лишь в 5,2% случаев. Этот показатель у пожилых людей был даже лучше, чем у живущих вместе бездетных пар (6%).

Больше всего данная графа расходов била по кошельку именно сениоров. Люди в возрасте 65 лет и старше отдавали в прошлом году 22,2% своих доходов по счетам за жилье. Для сравнения, в среднем по Латвии эти расходы для одного домашнего хозяйства составляли 12,2% об общих ежемесячных доходов.