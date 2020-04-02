ЦСУ: почти у трети населения нет сбережений, а 40% семей смогут продержаться до 3 месяцев
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В начале текущего года у 29,3% домашних хозяйств Латвии не было сбережений, то есть люди живут от зарплаты до зарплаты, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).

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У большей части населения (40,9%) сбережений хватит, чтобы на прежнем уровне прожить до трех месяцев, у 17% — от трех до шести месяцев.

Гораздо меньше семей, которые смогут продержать более полугода: у 8,4% домашних хозяйств накоплений хватит на срок до года, у 4,4% — более года.

Эти данные наглядно демонстрирующий ситуацию, которая особо обострилась на фоне кризиса из-за распространения Covid-19, поясняют в ЦСУ.

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