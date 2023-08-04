ЦСУ: самая высокая доля детей в Латвии — в Марупском крае, самая маленькая — в Краславском

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), на начало 2023 года в Латвии проживало 1 миллион 883 тысячи жителей, из которых 361 тысячу, или 19,2%, составляли дети в возрасте до 17 лет. С начала 2016 года количество детей (0-17 лет) увеличилось на 9,1 тыс. или 2,6%. Увеличению доли детей способствовал небольшой рост рождаемости в 2013-2016 годах, а также большое количество семей с детьми, приехавших из Украины.

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94,8% детей родились в Латвии, 2,1% — в Украине, 1,2% — в Великобритании, по 0,3% — в Ирландии и России.

В начале 2023 года наибольшая доля детей была в Рижском регионе — 22,3%, а наименьшая в Латгалии — 16,6%. Среди краев наименьшая доля детей в численности населения была в Краславском крае — 13,8%, а самая высокая в Марупском крае — 30,8%.

ЦСУ напоминает, что с 2022 года увеличена государственная поддержка семьям с детьми. Государственное семейное пособие выплачивается в зависимости от количества детей в семье и составляет:

на одного ребенка — 25 евро;

на двоих детей — 100 евро (по 50 евро на каждого ребенка);

на троих детей — 225 евро (75 евро на каждого ребенка);

для четверых и более детей — 100 евро на каждого ребенка.



По информации Государственного агентства социального страхования, в 2022 году государственное семейное пособие выплачивалось на 353 тыс. детей, и средний размер его увеличился с 28,68 евро на одного ребенка в 2021 году до 79,05 евро в 2022 году.