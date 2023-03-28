ЦСУ: среди городов государственного значения жители считают самыми безопасными Валмиеру и Лиепаю

Самыми безопасными городами государственного значения, по мнению их жителей, являются Валмиера и Лиепая — 80,7% жителей Лиепаи и 78,7% жителей Валмиеры не боятся гулять в одиночестве по своему городу ночью, сообщили агентству LЕТА в Центральном статистическом управлении (ЦСУ) со ссылкой на данные опроса о качестве жизни в городах Латвии, за исключением Риги.

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В Вентспилсе 68% горожан не боятся гулять в одиночестве по своему городу ночью, в Огре — 67,9%, в Юрмале — 65,4%, в Даугавпилсе — 63,8%, в Елгаве — 63,2%, в Резекне — 56,1%, а в Екабпилсе — 41%.

Более трех четвертей жителей Валмиеры, Елгавы и Вентспилса доверяют полиции своего города, в Юрмале — 74,8%, в Лиепае — 73,5%, в Огре — 67,6%, в Даугавпилсе — 66,5%. В Екабпилсе и Резекне полиции доверяет меньше всего людей — 60,2% и 60,5% соответственно.

Самым дружелюбным городом к иммигрантам из других стран признана Валмиера — 86,3% горожан согласны с тем, что их город дружелюбен к иммигрантам из других стран. В Елгава такого мнения придерживаются 83,8% жителей, в Юрмале — 82,9%, в Лиепае — 80,4%, в Огре — 70,2%, в Вентспилсе — 69,9%, в Резекне — 64,7%, в Даугавпилсе — 63,6%, в Екабпилсе — 62,9%.

Почти все жители Валмиеры (98,4%), Лиепаи (98,3%) и Вентспилса (97,3%) считают, что город благоприятен для проживания семей с маленькими детьми. Так считают 93,8% жителей Огре, 93,3% — Юрмалы, 93,2% — Резекне, 92,8% — Елгавы, 86,6% — Даугавпилса, 77,5% — Екабпилса.

Наиболее удовлетворены материальным положением домохозяйства в Огре (77,4%), Валмиере (75,3%), Вентспилсе (67,5%), Юрмале (67,5%). За ним следуют Резекне (61,1%), Елгава (60,8%), Даугавпилс (60,5%), Екабпилс (57,6%). В Лиепае 50,6% жителей не удовлетворены финансовым положением своего домохозяйства, а удовлетворены — 47,7%.

Половина жителей Лиепаи (49,9%) с трудом оплачивает свои счета, а 46% жителей Лиепаи оплачивают счета без труда. Проблем с оплатой счетов никогда или почти никогда не было у 61% жителей Екабпилса, 67,2% жителей Елгавы, 68,5% жителей Резекне, 72,4% жителей Огре, 77,6% жителей Вентспилса. Легче всего оплачивать свои счета жителям Даугавпилса — 81,7% и Юрмалы — 84,9%.

41,8% жителей Валмиеры и 41,2% жителей Елгавы считают, что в городе легко найти работу. В остальных городах такое мнение разделяет около трети населения.

С тем, что в их городе можно найти жилье за приемлемую цену, согласны 43% жителей Даугавпилса, 19,5% жителей Огре, 19,3% жителей Вентспилса, 18,9% жителей Юрмалы, 17,4% жителей Лиепаи, 13,9% жителей Екабпилса, 11,7% жителей Резекне, 11,6% жителей Елгавы и 7,5% жителей Валмиеры.

Данные опроса также показывают, что среди жителей Огре больше всего людей, довольных чистотой своего города — 99%. За Огре следуют Вентспилс (98,9%), Лиепая (97,2%), Валмиера (96,4%), Елгава (93,6%), Даугавпилс (91,6%), Резекне (90,5%), Юрмала (85%) и Екабпилс (79,2%).