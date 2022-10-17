ЦСУ: туристы все чаще остаются ночевать в латвийских отелях

По данным Центрального статистического управления, за восемь месяцев этого года количество ночей, проведенных гостями в латвийских гостиницах и других туристических объектах, увеличилось на 64,7% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и составило 2,707 млн.

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В том числе количество ночей, проведенных иностранными гостями в латвийских гостиницах и других туристических объектах за восемь месяцев 2022 года, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличилось в 2,8 раза и составило 1,43 млн, а количество ночей, проведенных местными жителями в латвийских гостиницах и других объектах для размещения туристов увеличились на 15,8% и составило 1,278 млн.

В целом за восемь месяцев 2022 года в латвийских туристических объектах обслужено 1,514 млн гостей, что на 70% больше, чем за восемь месяцев 2021 года, в том числе количество обслуженных иностранных гостей увеличилось в три раза и составило 771,1 тыс., а количество обслуженных местных жителей увеличилось на 17,1%, достигнув 742,4 тыс. человек.

По сравнению с периодом до пандемии — восемью месяцами 2019 года — за восемь месяцев текущего года количество обслуженных гостей сократилось на 25,4%.

При этом в августе 2022 года в латвийских туристических объектах было обслужено 336,7 тыс. гостей, что на 31,7% больше, чем в августе 2021 года. В гостиницах гости провели 587,5 тыс. ночей, что на 31,6% больше, чем в августе прошлого года.

В августе 2022 года 55%, или 185,3 тыс. всех гостей, обслуженных в местах для ночлега туристов, составляли иностранцы, что на 73,2% больше, чем в прошлом году в соответствующем месяце. Количество ночей, проведенных в Латвии иностранными гостями, по сравнению с августом прошлого года увеличилось на 68,1% и составило 332,9 тыс. Средняя продолжительность пребывания иностранных гостей в нашей стране составила 1,8 ночи.

В августе больше всего иностранных гостей было принято из Литвы — 50,7 тыс., из Эстонии — 23,1 тыс., из Германии — 17,3 тыс., из Финляндии — 10,9 тыс., из Великобритании — 9,1 тыс., из России — 7,4 тыс. и из Польши — 7 тыс.

Больше всего иностранных гостей останавливалось в Риге — 54,4%, Юрмале — 15,3%, Лиепае — 4,9%, Марупском крае — 3,7%, Вентспилсе — 3,1% и Сигулдском крае — 2,5%.

Также в августе 2022 года в местах размещения туристов было обслужено 151,3 тыс. жителей Латвии, что на 1,9% больше, чем в августе 2021 года. Количество ночевок, проведенных местными жителями, составило 254,6тыс., что на 2,5% больше, чем в августе прошлого года.

Самыми популярными местами для проживания жителей Латвии в августе были Рига, где останавливались 16,2% гостей, далее следуют Юрмала — 7,7%, Лиепая — 6%, Цесисский край — 5,8%, Талсинский край — 5,5%, Лимбажский край — 4,6%, Вентспилс — 4,4% и Сигулдский край — 4,2%.