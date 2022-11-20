ЦСУ: удельный вес латышей растет, но уменьшается рождаемость
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В Латвии растет удельный вес латышей, но уменьшается рождаемость. В 2021 году в Латвии родились 17 420 детей — это на 132 или 0,8% меньше, чем в 2020 году, когда был зарегистрирован самый низкий показатель рождаемости за последние 100 лет. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), пишет LV Portāls.

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Латышей становится больше

На начало 2022 года в Латвии проживало 1,182 миллиона латышей, что составляло 63% от общего количества жителей. Численность латышей в последние годы продолжает сокращаться (на 74,3 тысячи с 2011 года), однако их доля в общей численности населения увеличивается. Согласно данным ЦСУ, в 2011 году численность латышей составляла 60,5% от общего количества жителей, а в 2022 году — 63%. Вторая по численности этническая группа в Латвии — русские (24,2%), за ними следуют белорусы (3,1%), украинцы (2,2%), поляки (1,9%), литовцы (1,1%). Остальные национальности составляют в общей сложности 4,5% от общего числа жителей.

Этнический состав населения Латвии существенно различается по областям и городам страны. В начале 2022 года латышей было меньше половины в Риге, Даугавпилсе и Резекне. Кроме того, в Даугавпилсе их было всего 20,9%. Самая большая доля латышей была в Валмиере — 85,4%. Среди регионов больше всего латышей было в Видземе (87,9%), меньше всего — в Латгале (46,5%).

Больше детей рождается в браках

Рождаемость в Латвии по-прежнему продолжает падать. В 2021 году в Латвии родились 17 420 детей — это на 132 ребенка или 0,8% меньше, чем в 2020 году, когда был зарегистрирован самый низкий показатель рождаемости за последние 100 лет.

Однако растет количество детей, рожденных в зарегистрированных отношениях. В прошлом году две трети детей родились в браке. Как свидетельствуют данные ЦСУ, доля детей, рожденных в зарегистрированных отношениях, имеет тенденцию к увеличению в последние 10 лет.

В 2021 году в семьях, состоящих в официально зарегистрированных отношениях, родилось 10 872 ребенка или 62,4% от общего количества новорожденных. В свою очередь, 10 лет назад в браке родилось 10 435 детей или 55,4%. В прошлом году самая высокая доля детей, рожденных в браке, была в Риге — 69,8%. В окрестностях Риги в зарегистрированных отношениях родилось 66,2% детей, в Латгале — 63,4%, в Земгале — 55,4%, в Курземе — 52,5%, меньше всего в Видземе — 48,4%.

Увеличивается также число вторых, третьих и четвертых детей и их доля в общем числе новорожденных. В 2021 году 37,5 % новорожденных были вторым ребенком в семье (в 2011 году — 35,6 %), 17,1 % — третьим (11,7 %), 4,5 % — четвертым (3,2 %). Кроме того, увеличилось количество детей, рожденных женщинами старше 40 лет, и в основном это были не первые дети в семье.

В прошлом году более половины (52,8%) матерей новорожденных детей имели высшее образование (для сравнения, в 2016 году — 46,1%). Средний возраст матерей новорожденных с высшим образованием в прошлом году составил 32 года, а при рождении первого ребенка — 30 лет. ЦСУ отмечает, что более половины первых и вторых детей родились у женщин с высшим образованием. Третьи дети также чаще рождались у женщин с высшим образованием, в то время как четвертые и последующие дети чаще рождались у женщин со средним образованием или образованием ниже среднего.

В 2021 году самые высокие показатели рождаемости были у женщин в возрасте 25-43 лет — 62,4% детей родились у женщин этой возрастной группы.

Коронавирус — третья самая распространенная причина смерти

В 2021 году число умерших составило 34 600 человек, что на 20% больше, чем в 2020 году, а число умерших на 1000 жителей составило 18,4, свидетельствуют данные ЦСУ.

Наиболее частой причиной смерти жителей Латвии являются болезни системы кровообращения. В 2021 году от этих болезней в стране умерло 16,9 тысячи человек, или 49,4% от общего числа умерших. Смертность женщин от болезней системы кровообращения в 1,2 раза выше мужской — в 2021 году на 100 000 жителей соответствующего пола умерло 972 женщины и 810 мужчин.

Следующей по величине группой причин смерти являются опухоли. Из них в 2021 году умерло 5,9 тысячи человек. Согласно данным ЦСУ, смертность мужчин от опухолей в 1,3 раза выше женской (на 100 000 жителей соответствующего пола умерло 274 женщины и 358 мужчин).

В прошлом году третье место среди причин смерти занял Covid-19 — заболевание стало первопричиной летального исхода в 4344 случаях. Это более чем в шесть раз превышает число скончавшихся именно от коронавируса в 2020 году, когда было зарегистрировано 700 смертей, первопричиной которых был Covid-19.

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