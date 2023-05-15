ЦСУ: уменьшилась доля молодых латвийцев, которые нигде не учатся и не работают

В прошлом году в Латвии уменьшилась доля молодых людей, которые нигде не учатся и не участвуют в рынке труда, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).

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По данным ЦСУ, в 2022 году в Латвии не работали и не учились 30 500 или 11,3% населения в возрасте от 15 до 29 лет, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в 2021 году. Девушки в возрасте 15-29 лет немного чаще, чем мужчины, не работали и не продолжали образование — 11,6% и 11% соответственно.

Хотя в возрастной группе до 29 лет соответствующий показатель улучшился, доля не работающих и не учащихся молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет по сравнению с 2021 годом не изменилась и по-прежнему составляет 8,6%.

В Национальном плане развития на 2021-2027 годы поставлена цель — сократить долю молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, которая не учится и не работает, до 6%. Для этого к 2024 году этот показатель необходимо снизить на 1,6 процентных пункта, а к 2027 году — на 2,6 процентных пункта.

В 2022 году 47,9% работающих в возрасте от 25 до 64 лет получали образование при оплачиваемой работе, что на 2,6 процентных пункта больше, чем в 2021 году. Этот показатель на 7,1 процентных пункта отстает от цели Национального плана развития по увеличению доли работников, участвующих в образовательном процессе параллельно работе, до 55% и на 1,1 процентных пункта отстает от целей 2024 года.

Хотя количество жителей, потерявших надежду на трудоустройство, в последние годы снижается, оно все еще относительно велико — в 2022 году было 5300 или 1,2% экономически неактивных жителей, которые не искали работу.

Статистическое управление также сообщает, что 8,9% экономически неактивных жителей хотели работать, но не искали работу, а 54,9% готовы были немедленно приступить к работе. Доля этих лиц в общей численности экономически неактивного населения составила 4,9%. С другой стороны, 1,6% всех экономически неактивных жителей Латвии искали работу в 2022 году, хотя не были готовы приступить к ней в течение двух недель.

В 2022 году из всех, кто не искал работу по личным или семейным обстоятельствам, 77,8% составляли женщины, большинство из которых, или 76,6%, были домохозяйками.

Также в 2021 году 70,9% работающих были в основном удовлетворены своей основной работой.