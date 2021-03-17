ЦСУ: в Латвии за первые восемь недель года смертность выросла на 37,2%
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Смертность за первые восемь недель 2021 года в Латвии увеличилась на 37,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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В период с 4 января по 28 февраля в стране зарегистрировано 6007 смертей, тогда как за тот же период 2020 года — 4377.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за первые восемь недель этого года у 938 умерших был диагностирован "Covid-19". Таким образом, доля смертей с диагнозом Covid-19 за первые восемь недель года составила 15,6%.

В этот период умерла 3181 женщина, что на 35,5% больше, чем за тот же период прошлого года, и 2826 мужчин, что на 39,2% больше.

87,2% или 5240 умерших составили люди старше 60 лет, в то время как за тот же период прошлого года — 86,2% или 3772.

В первые восемь недель этого года умерло 387 человек в возрасте от 60 до 64 лет (+20,2%), 542 — в возрасте от 65 до 69 лет (+30%), 639 — в возрасте от 70 до 74 лет (+53,2%), 809 — в возрасте от 75 до 79 лет (+35,7%), 1133 — в возрасте от 80 до 84 лет (+57,6%), 939 — в возрасте от 85 до 89 лет (+36,3%) и 791 человек в возрасте 90 лет и старше (+29,2%).

Наибольшее количество смертей за первые восемь недель этого года было зарегистрировано в Рижском регионе — 1761 (+31,2%) и Латгале — 1086 (+53,6%).

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