ЦСУ: В Латвии женщины живут на 10 лет дольше мужчин, но чаще начинают чувствовать себя хуже

54% жителей Латвии составляют женщины — это самый высокий показатель среди всех стран Евросоюза. Помимо этого, латвийские женщины в среднем живут на 10 лет дольше мужчин, их здоровые годы жизни (время, которое человек обычно не испытывает серьезных проблем со здоровьем) на 2 года больше, чем у представителей сильного пола. При этом значительно меньшее число женщин считает, что они действительно здоровы, сообщило в преддверии 8 марта Центральное статистическое управление Латвии.

ЦСУ отмечает, что в 2018 году, согласно результатам опросов, 52% мужчин оценили свое физическое состояние как "хорошее" и "очень хорошее". Среди женщин оптимистов на 9% меньше (43%). Однако данные регистров показывают, что женщины в Латвии в среднем живут 79,3 года, а мужчины — лишь 69,2 года.

Индекс "годы здоровой жизни" в Латвии в 2018-м составлял 50,6 лет для мужчин и 52,2 года для женщин. Несмотря на лидерство слабого пола, латвийские показатели значительно отстают от среднеевропейского показателя. В ЕС "здоровая жизнь" в среднем длится 63,5 лет для мужчин и 64 года для женщин. Таким образом, латвийцы начинают хворать на 10 лет раньше.

Прогноз ЦСУ насчет молодого поколения — в частности, новорожденных по состоянию на 2018 год — продолжает нынешнюю тенденцию. Ученые считают, что латвийцы будущего в среднем будут жить от 70 лет (мужчины) до 79,6 лет (женщины).