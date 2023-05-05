ЦСУ: в прошлом году в Латвии женщин было на 138 000 больше, чем мужчин

На начало 2022 года в Латвии количество женщин превышало количество мужчин на 138 000 человек, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ)

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С возрастом преобладание женщин становится более выраженным. В возрасте старше 65 лет женщин в два раза больше, а в возрасте старше 80 лет — в три раза больше, чем мужчин.

В то же время мальчиков ежегодно рождается на 5-6% больше, чем девочек. В среднем до 40 лет мужчин больше, чем женщин. Однако позже доля женщин быстро увеличивается, так как ожидаемая продолжительность жизни женщин почти на 10 лет выше, чем у мужчин.

В Латвии, как и во всех других странах ЕС, женщин больше (53,7%), чем мужчин (46,3%). В начале 2022 года на каждые 100 мужчин в Латвии приходилось 116 женщин.

В целом на начало 2022 года в Латвии проживало 1 876 000 жителей. В 2021 году численность населения уменьшилась на 17 500 человек или на 0,92%. На начало года городские жители составляли 1 282 000 человек, а сельские — 593 000 человек. Население Риги (606 000 человек) составляло 32,3% всего населения страны и 47,2% всех городских жителей.

Данные ЦСУ показывают, что в последние десятилетия депопуляция повлияла на старение общества. Средний возраст населения Латвии увеличился с почти 36 лет в 1980 году до 43 года в 2022 году. С 1980 года средний возраст женщин увеличился на 7,4 года (на начало 2022 года — 45,7 года), мужчин — на 6,7 года (на начало 2022 года — 39,6 года).

На начало 2022 года на 1000 жителей в возрасте от 15 до 63 лет приходилось 259 детей в возрасте до 14 лет и 360 жителей в возрасте старше 64 лет, тогда как в 1990 году их было соответственно 403 и 368.

На начало прошлого года 61,8% населения было в трудоспособном возрасте, 22,2% старше трудоспособного возраста и 16% моложе трудоспособного возраста.