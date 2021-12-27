ЦСУ: выросла доля подверженных риску бедности латвийцев

В 2020 году 439 000 человека, или 23,4% населения Латвии подвергались риску бедности, и это на 1,8 проц. пункта больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центральным статистическим управлением (ЦСУ) в 2021 году.

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Доходы этих людей были ниже порога риска бедности.

В прошлом году с увеличением дохода порог риска бедности также повысился, достигнув 472 евро в месяц для домашнего хозяйства, состоящего из одного человека. В 2019 году он составлял 441 евро в месяц.

Для домохозяйств с двумя взрослыми и двумя детьми в возрасте до 14 лет порог риска бедности составлял 991 евро в месяц в 2020 году и 972 евро в месяц в 2019 году.

Наибольшая доля населения, подверженного риску бедности, была в Латгале (36%), наименьшая — в окрестностях Риги (16,1%) и Риге (17,8%). В Видземе риску бедности подвергалось 32% населения, в Курземе — 29,5%, в Земгале — 24,1%.

Риск бедности в прошлом году увеличивался наиболее быстро среди пожилых людей старше 65 лет. В 2020 году доля пожилого населения, подверженного риску бедности, достигла 44,6%, что на 3,7 проц. пункта больше, чем в 2019 году.

Доля подверженных риску бедности среди людей в возрасте от 50 до 64 лет в прошлом году составила 24%, увеличившись на 2 проц. пункта с 2019 года.

Риск бедности значительно увеличился среди населения в возрасте от 25 до 49 лет и детей в возрасте до 17 лет — на 1,1 проц. пункта по сравнению с 2019 годом. В 2020 году риску бедности подвергались 14,7% населения в возрасте от 25 до 49 лет и 16,9% детей до 17 лет.

Наиболее подвержены риску бедности пенсионеры (50,9%) и безработные (46,8%). Трудоспособное население было наименее подвержено риску бедности (9,8%).

ЦСУ указывает, что социальные трансферты, которые включают как адресную поддержку со стороны государства и местных органов власти, так и пенсии, играют важную роль в снижении риска бедности.

Влияние социальных трансфертов на доходы людей за последние годы увеличилось. В 2020 году поддержка в виде социальных выплат снизила долю населения, подверженного риску бедности, на 17,1 проц. пункта.

В отсутствие социальных выплат, без государственной и муниципальной поддержки, включая выплату пенсий по старости, 40,5% населения окажутся под угрозой бедности. В 2019 году социальные выплаты снизили риск бедности на 16,8 проц. пункта, а в 2018 году — на 16,4 проц. пункта.

Более подробная информация о рисках бедности и социальной изоляции доступна на портале официальной статистики "Монетарная бедность, неравенство и социальная изоляция", а также в обзоре "Бедность и социальная изоляция в Латвии", который будет опубликован 14 января 2022 года.

Опрос населения о доходах и условиях жизни проводился с 30 января по 15 июля. В опросе приняли участие 6 600 домохозяйств и 11 700 респондентов в возрасте 16 лет и старше.