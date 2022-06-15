Cтакис: решать, кому оказывать помощь в отопительном сезоне, должны не самоуправления

В следующем отопительном сезоне не стоит обязывать самоуправления решать, кому полагается помощь. Об этом в интервью передаче Утренняя панорама на Латвийском телевидении заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.

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По словам градоначальника, уже сейчас жилищное пособие и пособие по минимально гарантированному доходу в Риге запросили около 15 000 жителей, что на 60% больше, чем ранее. По оценкам самоуправления, количество запросов может еще увеличиться, что создаст дополнительную нагрузку на социальные службы, которые должны оценивать обоснованность поданных заявлений.

По словам Стакиса, понятно, что в следующем отопительном сезоне будет сложно и правительство придет на помощь, что потребует огромных средств, однако "пожалуйста, не перекладывайте это на плечи самоуправлений".

По оценкам мэра, самоуправления могут не справиться с потоком заявителей, в итоге поддержка просто вовремя не дойдет до людей.