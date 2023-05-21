Cтраны G7 предостерегли Китай от "экономического принуждения"

Пригласив Владимира Зеленского в Хиросиму, лидеры стран "Большой семерки" послали мощный сигнал России, но при этом не забыли и о другом сопернике - Китае.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай представляет собой "величайший вызов нашего времени" в отношении глобальной безопасности и процветания и что он "становится все более авторитарным как внутри страны, так и за рубежом".

Лидеры богатейших демократий мира ясно дали понять Пекину свою позицию по таким острым вопросам, как Индо-Тихоокеанский регион и Тайвань, даже не в одном, а в двух заявлениях. Но самая важная часть их послания была посвящена тому, что они назвали "экономическим принуждением".

Для "семерки" это непростой вопрос сохранения баланса. Благодаря торговле экономики их стран стали неразрывно зависеть от Китая, но конкуренция с Пекином усилилась, и они не согласны по многим вопросам, включая права человека.

Теперь они опасаются, что их держат в заложниках.

В последние годы Пекин не боится вводить торговые санкции против неугодных ему стран. Это, в частности, Южная Корея после появления в стране американской системы противоракетной обороны, и Австралия во время недавнего периода охлаждения отношений.

Европейский союз особенно встревожился, когда Китай заблокировал литовский экспорт после того, как эта балтийская страна позволила Тайваню фактически открыть свое посольство.

Поэтому неудивительно, что G7 осуждает, по их мнению, "тревожный рост использования экономической уязвимости в качестве оружия".

Такое принуждение направлено на "подрыв внешней и внутренней политики и позиций членов G7, а также партнеров по всему миру", считают лидеры "семерки".

Они призвали к "устранению рисков" - политике, за которую выступает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, участвующая в саммите. Это более умеренная версия идеи США об "отсоединении" от Китая, предусматривающей более жесткую дипломатию, диверсификацию торговых партнеров и защиту торговли и технологий.

Страны "семерки" также запустили "координационную платформу" для противодействия принуждению и работы с развивающимися экономиками. Хотя пока неясно, как именно она будет работать, вероятно, смысл ее в том, чтобы страны помогали друг другу, увеличивая объемы торговли или финансирования, чтобы обойти введенные Пекином ограничения.

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G7 также планирует укрепить цепочки поставок важных товаров - ресурсов и полупроводников, - и укрепить цифровую инфраструктуру, чтобы предотвратить взломы и кражу технологий.

Но самый мощный инструмент - это многосторонний экспортный контроль. Это означает совместную работу над тем, чтобы технологии, особенно те, которые используются в военных и разведывательных целях, не попали в руки "злонамеренных акторов".

США уже именно так и поступают, введя запрет на экспорт чипов и соответствующих технологий в Китай. К нему присоединились Япония и Нидерланды. G7 дает понять, что такие усилия будут не только продолжаться, но и наращиваться, несмотря на протесты Пекина.

Страны "семерки" также заявили, что продолжат борьбу с "неуместной передачей" технологий, передаваемых в рамках научно-исследовательской деятельности. США и многие другие страны изрядно обеспокоены промышленным шпионажем и уже сажают в тюрьму людей, обвиненных в краже технических секретов для Китая.

В то же время лидеры G7 ясно дали понять, что не хотят разрывать отношения с Китаем.

В большей части заявлений по "экономическому принуждению" Китай прямо не называется - явная попытка не тыкать пальцем в Пекин.

Когда разговор все же заходил о Китае, в программных заявлениях появлялись нюансы.

Члены "семерки" попытались успокоить Пекин, заявив, что их политика не направлена на причинение вреда Китаю и они не стремятся помешать экономическому прогрессу и развитию страны". Они не собираются "отделяться" от Китая и или погружаться в себя.

Однако западные страны недвусмысленно указали Пекину, что ему лучше не отказываться от сотрудничества - под лозунгом, что "растущий Китай, играющий по международным правилам, пойдет на пользу всему миру".

Они также призвали к "откровенному" взаимодействию, в рамках которого у них сохранится возможность выражать свои опасения непосредственно Пекину, что свидетельствует о готовности держать линии связи открытыми в складывающейся напряженной атмосфере.

Мы не знаем, как китайские лидеры и дипломаты воспримут послание G7 в частном порядке. Но государственные СМИ в прошлом не раз обрушивались на Запад за то, что, критикуя Китай и одновременно наслаждаясь плодами экономического сотрудничества, он пытается получить и то, и другое.

Пока что для публичного ответа официальный Пекин предпочел вернуться к своей обычной гневной риторике.

Китай явно предвидел заявления G7, и в дни, предшествовавшие саммиту, его государственные СМИ и посольства публиковали материалы, обвиняющие США в экономическом принуждении и лицемерии.

В субботу вечером они обвинили G7 в "клевете и нападках" на Китай и подали жалобу организатору саммита - Японии.

Они также призвали другие страны G7 не становиться "сообщниками США в экономическом принуждении" и призвали их "прекратить объединяться в эксклюзивные блоки" и "сдерживать и гнобить другие страны".

Стоит отметить, что Пекин пытается создавать собственные альянсы с другими странами, и параллельно с саммитом G7 провел встречу с представителями государств Центральной Азии.

Пока неясно, сработает ли план "Большой семерки". Но он, скорее всего, понравится тем, кто призывал к выработке четкой стратегии по борьбе с посягательствами Китая.

Эксперт по Индо-Тихоокеанскому региону и Китаю, старший научный сотрудник аналитического центра German Marshall Fund Эндрю Смолл похвалил заявление за "ощущение реального консенсуса", отметив, что в спектре взглядов на эту проблему в G7 оно занимает центристскую позицию.

"До сих пор ведутся серьезные споры о том, что на самом деле означает "устранение рисков", как далеко должны зайти некоторые ограничения на экспорт чувствительных технологий и какие коллективные меры необходимо принять против экономического принуждения", - сказал Смолл. - Но сейчас появилось четкое и ясное представление о том, как нужно заново сбалансировать экономические отношения развитых промышленных стран с Китаем ".