Cуд первой инстанции отклонил требование "Дождя" об отмене штрафа за отсутствие дорожки на латышском языке

Рижский городской суд в Видземском предместье сегодня отклонил иск SIA TV Rain (далее телеканал "Дождь") об отмене решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), оштрафовавшего "Дождь" на 4000 евро за отсутствие дорожки на латышском языке.

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Решение может быть обжаловано в Рижском окружном суде в течение десяти рабочих дней после того, как оно станет доступно в канцелярии суда.

Это не единственная тяжба между телеканалом и NEPLP. 4 июля Административный районный суд отклонил просьбу "Дождя" отменить решение NEPLP от 6 декабря об аннулировании разрешения на вещание в Латвии.

СМИ обжаловало это решение NEPLP 9 января, а уже 10 января Нидерланды предоставили каналу новую лицензию на вещание. "Дождь" заявил, что не будет пытаться восстановить латвийскую лицензию, поскольку неизвестно, сколько продлится судебный процесс.

Решение NEPLP об аннулировании лицензии на вещание было принято "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку".

NEPLP принял такое решение после оценки целого комплекса нарушений, таких как отсутствие дорожки на государственном языке, изображение Крыма на карте как части территории России, наименование российской армии "нашей армией", возможная поддержка российской армии. Также была изучена информация, полученная от Службы государственной безопасности (СГБ).

Ранее, объясняя выявленные нарушения, главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко пояснил, что введение звуковой дорожки не представлялось возможным, так как после ухода из России у канала не было достаточной материально-технической базы, включение Крыма в карту России стало результатом ошибки дизайнеров, а наименование русской армии "нашей армией" было риторическим приемом, неотделимым от контекста.

Как сообщил председатель NEPLP Иварс Аболиньш, штраф в размере 10 000 евро за обозначение оккупированного Крыма как части России и называние российской армии "нашей армией" телеканал уже выплатил.

После лишения лицензии на вещание Управление по делам гражданства и миграции не аннулировало рабочие визы, выданные сотрудникам "Дождя", и они продолжали находиться в Латвии. Последняя передача "Дождя" из рижской студии состоялась 3 августа.