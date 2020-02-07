"Дайте мне три госбюджета!" Министр экономики: кто в ответе за Parex и осудят ли экс-банкиров

Что нам стоит новый дом построить? А старый отремонтировать? Ответят ли виновные за потерю государственных денег в банке Parex и у нечестных производителей "зеленой энергии"? Как коронавирус может сыграть на руку Латвии? Об этом рассказал министр экономики Ральф Немиро в передаче "Действующие лица" на LR-4, отвечая на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Министр не скрывал, глобальная экономика замедляется. В общий спад внес свою долю и Брекзит. Если еще недавно Латвия прогнозировала рост экономики на 2,7%, то теперь получается 2,1%. Ситуация с коронавирусом в Китае не способствует развитию рыночных отношений. С другой стороны, это может открыть возможность для Латвии: несколько местных предприятий, которые раньше не могли конкурировать с дешевыми китайскими изделиями, сейчас снова видят возможность присутствия на рынке ЕС — они могут на этом заработать.

С большими надеждами минэкономики смотрит на то, чтобы компания Huawei, которая объявила о желании строить заводы 5G-технологий в Европе, обратила внимание на Латвию. "В прошлом году к нам пришли самые большие инвестиции Китая в высокие технологии — возле аэропорта строится завод. Наш экспорт высоких технологий и беспроводных решений вырос. В этом мы даже обогнали Эстонию, хоть не многие об этом знают. В то же время существенно снизился объем экспорта продукции деревообработки — в Европе сильно размножился жук-короед — спрос на древесину резко упал".

О реновации старых домов и постройке новых

По старым домам Минэкономики рассматривает два направления. Программу утепления блочных зданий и развитие нового жилфонда, если старое в аварийном состоянии. "С 1991 года в Латвии построено всего 4% новых домов, — сообщил Немиро. — Это очень мало. Сейчас в Сейме застрял законопроект о строительстве домов под аренду. В начале марта мы получим рекомендации OECD (Организа́ция экономического сотрудничества и развития) на эту тему… И идем в правительство, чтобы выделили под это средства в национальном плане развития… Это дорого. Дайте мне три госбюджета, и я построю все, что вы хотите! "

По закону поддерживать жилфонд должны те, кто в нем живут. Министерство намерено облегчить процедуру принятия решения о реновации (в Эстонии процесс куда проще) и обеспечить доступность кредитов. Думаю, уже в этом году будет динамика.

О перспективах суда с Каргиным и Красовицким

Ранее Ральф Немиро предложил рассмотреть вопрос о том, возможно ли заключить мировое соглашение с бывшими акционерами банка Parex Валерием Каргиным и Виктором Красовицким. "Мы не собираемся ни от чего отказываться, — пояснил министр. — Но сейчас государство тратит огромные деньги на услуги адвокатов. Мы оцениваем, какие шансы при этом вернуть деньги. Ведь эти два господина — довольно хитрые. Они могут подать на неплатежеспособность и, вообще, соскочить. Собственности у них официально нет. Никто не уследил. Я считаю, крах и поддержка Parex были самой глупой ошибкой в истории страны".

На прямой вопрос Delfi, кто ответит за историю с Parex, Немиро обозначил две фамилии: "Ответственных можно сейчас назвать — премьер-министр Годманис и министр финансов Слактерис — они заключили договор". На просьбу уточнить, будут ли эти люди отвечать, сказал: "Думаю, надо смотреть на возможности закона. Мы рассматриваем только гражданские дела. Криминал и привлечение к уголовной ответственности должностных лиц — это вопрос к парламентской комиссии. Но я не говорю, что шансов нет".

Об урезании еврофондов

Немиро сообщил, что бюджет снизится по всем секторам и это непременно ударит по экономике: "Только что встречались с Конфедерацией работодателей Латвии, которая представляет предпринимателей. Говорили о деньгах, которые должны быть выданы инкубаторам. Ведь они очень хорошо себя показали — дали рост экспорта 13%. Мы требуем выделить в Плане развития экономики Латвии средства под это".

Об отмене "зеленой компоненты" электроэнергии

Решение о введении "зеленой компоненты" (OIK) — субсидирование малых ГЭС — было принято в 1995 году, когда Ральф Немиро учился в 8-м классе. В предвыборной кампании его партия обещала отменить компоненту и наказать виновных в ее введении. Сегодня в парламентскую комиссию, которая расследует тему, отосланы тысячи страниц документов.

"Комиссия решит, кто и почему виноват, и назовут ответственных лиц, — уверен Немиро. — Мы же пока идем в направлении, чтобы станции, которые производят OIK, получали все меньше средств от государства. В 2019 году удалось снизить эти выплаты на 31,5 млн евро. Люди уже платят меньше. Раньше на покрытие OIK уходила треть платы за электричество и распределение. Теперь тариф на распределение снижен на 5,5%, а OIK стал меньше четверти… Мы подали в Кабмин свое решение "Платит загрязнитель!" — до 2021 будет все это рассматриваться. Мы будем настаивать, чтобы OIK исчез из счетов".

Также министр объяснил, как жульничают станции когенерации энергии: "Идея когенерации — в высокоэффективном процессе производить тепло. Электричество — лишь побочный продукт. Но получилось наоборот: изначально сдавали электричество… Мы контролируем станции на соответствие нормативным актам и отнимаем лицензии — уже отняли у 21 станции. Чтобы выявить еще — нужны проверки на месте… Есть уже судебные процессы и сданная в полицию информация. Думаю, возможно и деньги вернуть от тех, кто не соблюдал закон".