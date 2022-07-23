Дайверы исследовали бывшее культурное наследие Латвии - затопленную на Даугаве эстраду

В Даугаве около Плявиньской ГЭС на глубине 8-15 метров находится Вигантская эстрада, которая в середине ХХ века была затоплена во время строительства гидроэлектростанции. Теперь латвийские дайверы исследовали бывшую площадку для выступлений.

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Водолазы добыли необычные фото- и видеоматериалы бывшего культурного наследия Латвии, которое спрятано в глубинах Даугавы около Плявиньской ГЭС.

Около полувека назад при строительстве Плявиньской ГЭС была затоплена эстрада Вигантского парка, на которой одновременно могли выступать 1200 исполнителей, а трибуны вмещали 10 000 зрителей.

Foto: Vīgantes parka estrādi

Погружение в Даугаву на скале Стабурага, где когда-то находилась большая эстрада, было организовано Латвийским клубом подводного плавания Divings, - инструктором по дайвингу Валтерсом Преймансом и самыми активными дайверами клуба. Исследование затопленного объекта проходит летом, когда температура воды в Даугаве достигает наивысших показателей - плюс 21 градус.

Foto: Vīgantes parka estrādi

Видимое расстояние с подводным светом под водой составляет примерно полтора метра. Под водой, на глубине восьми метров, можно увидеть остатки бетонной конструкции стены, а также трибуны в форме амфитеатра.

Теперь в подводных местах сцены Вигантес, которую также называли эстрадой парка Лиепавоту, обитают сотни рыб и раков. А бывшая лестница на сцену теперь ведет на дно реки, куда можно добраться только после обучения дайвингу и с помощью акваланга.

Foto: Vīgantes parka estrādi

Foto: Vīgantes parka estrādi

Foto: Vīgantes parka estrādi

Foto: Vīgantes parka estrādi

Foto: Vīgantes parka estrādi