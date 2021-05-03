Дания отказывается от использования вакцины производства Johnson & Johnson
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Правительство Дании решило отказаться от использования вакцины против Covid-19, производимой американской компанией Johnson & Johnson, со ссылкой на результаты встречи, созванной министром здравоохранения Магнусом Хоунике, сообщили датские СМИ.

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Причина такого решения правительства — опасение, что в редких случаях вакцина может вызвать образование тромбов. По той же причине Дания ранее отказывалась использовать вакцину AstraZeneca.

В связи с тем, что для полного курса вакцинации Johnson & Johnson необходимо сделать только один раз, Копенгаген ранее заказывал эту вакцину в особо больших количествах, сообщает агентство "Ритцау".

Директор Управления здравоохранения Дании Сирен Бростремм признала, что отказ от вакцины Johnson & Johnson может привести к тому, что людям в возрастной группе 20-40 лет придется дольше ждать вакцинации.

В Латвии векторной вакциной Janssen от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson планировали прививать бездомных. "Если мы сможем доставить этого человека в центр вакцинации один раз, он будет привит, потому что нет гарантии, что мы увидим его в центре вакцинации еще раз", - объяснял такой выбор министр здравоохранения Даниэлс Павлютс. Также эта вакцина предполагалась дл лежачих пациентов, которые сами не могут попасть в пункты вакцинации.

Вакцину Janssen в Латвии впервые использовали 28 апреля.

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Source

LETA rus.DELFI.lv

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LETA rus.DELFI.lv

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Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс
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