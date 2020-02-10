Дания отложила выдачу гражданки Латвии Кристины Мисане ЮАР

Дания отложила выдачу гражданки Латвии Кристины Мисане Южно-Африканской Республике (ЮАР), сообщила сестра Мисане Марите Батрака.

Ранее прокуратура Дании сообщила представителям Мисане, что ее планируется выдать ЮАР, где ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет, 12 февраля, то есть за два дня до ожидаемого заседания датского окружного суда по вопросу об освобождении женщины на том основании, что она, возможно, уже отбыла свое наказание, находясь более года в датской тюрьме.

Новое решение датской стороны предполагает позволить Мисане принять участие в ожидаемом 14 февраля заседании суда.

Завтра в 11 часов у посольства Дании планируется провести пикет в поддержку Мисане.

Как сообщалось, датский суд в прошлом месяце решил оставить под арестом задержанную гражданку Латвии Кристину Мисане.

Первоначально суд решил освободить Мисане, но прокуратура Дании немедленно предъявила встречный иск. Свои действия прокуратура аргументировала тем, что ЮАР гарантировала Мисане место в тюремной камере вместе с 18 другими заключенными, где она будет иметь 4,4 кв. м личного пространства.

По словам представителей женщины, прокуратура Дании в настоящее время "всеми возможными способами пытается добиться выдачи Мисане ЮАР". В связи с этим Мисане 8 февраля начала голодовку, целью которой является привлечь внимание к правам граждан Европейского союза (ЕС).

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Сейчас Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования.