Дано четыре определения термину "бездетность" на латышском языке

Комиссия по терминологии Латвийской академии наук по просьбе докторанта определила термин "бездетность" на латышском языке. Об этом говорится в сообщении комиссии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Комиссия по терминологии Латвийской академии наук дала четыре определения термину "бездетность" на латышском языке.

"Вынужденная бездетность" определена как ситуация, когда у женщины, мужчины или супружеской пары нет биологического ребенка, которого они хотели бы, но это невозможно из-за бесплодия или других обстоятельств.

"Косвенная бездетность" определена как ситуация, когда у женщины, мужчины или пары нет биологического ребенка, которого они хотели бы, но это не было возможно в силу различных обстоятельств, а не только по медицинским причинам.

"Добровольная бездетность" определяется как ситуация, когда женщина, мужчина или супружеская пара не имеют детей, сознательно сделав данный выбор из-за того, что у них нет такого желания или они не чувствуют призвания стать родителями.

А "временная бездетность" - это ситуация, когда женщина, мужчина или пара еще не достигли того момента, когда возникает желание сделать выбор или необходимость принять решение стать родителем.