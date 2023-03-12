Дано четыре определения термину "бездетность" на латышском языке
Foto: Shutterstock

Комиссия по терминологии Латвийской академии наук по просьбе докторанта определила термин "бездетность" на латышском языке. Об этом говорится в сообщении комиссии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Комиссия по терминологии Латвийской академии наук дала четыре определения термину "бездетность" на латышском языке.

"Вынужденная бездетность" определена как ситуация, когда у женщины, мужчины или супружеской пары нет биологического ребенка, которого они хотели бы, но это невозможно из-за бесплодия или других обстоятельств.

"Косвенная бездетность" определена как ситуация, когда у женщины, мужчины или пары нет биологического ребенка, которого они хотели бы, но это не было возможно в силу различных обстоятельств, а не только по медицинским причинам.

"Добровольная бездетность" определяется как ситуация, когда женщина, мужчина или супружеская пара не имеют детей, сознательно сделав данный выбор из-за того, что у них нет такого желания или они не чувствуют призвания стать родителями.

А "временная бездетность" - это ситуация, когда женщина, мужчина или пара еще не достигли того момента, когда возникает желание сделать выбор или необходимость принять решение стать родителем.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Rus.Delfi.lv

Sharing Options

0

Source

Rus.Delfi.lv

Tags

бездетность
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читать мнения Опубликовать мнение

Comment Form

DELFI Brand Studio Iedvesmai
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома