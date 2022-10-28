Даугавпилс и Юрмала сэкономят на рождественской подсветке

В этом году Даугавпилс и Юрмала сэкономит на рождественском декоративном освещении, сообщили агентству LЕТА в самоуправлении.

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"В этом году, как обычно, в Даугавпилсе будет установлено рождественское декоративное освещение, но из соображений экономии оно будет уменьшено, будет гореть меньше времени, и город будет освещаться меньше дней, чем обычно", — сказала главный художник Даугавпилса Ингуна Левша.

При этом она добавила, что в целом город будет выглядеть не хуже, чем в другие годы.

Юрмальское самоуправление также сообщило об уменьшении интенсивности подсветки, однако обещает, что украшений меньше не станет: будет несколько ёлок и украшения по всему городу, в том числе световые украшения в парках. Из соображений экономии будет сокращено время, когда включены рождественские декорации.

Ранее сообщалось, что в этом году в целях экономии на Рождество не будет подсвечиваться фасад Президентского замка.