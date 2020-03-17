Даугавпилс отменил бесплатный проезд в общественном транспорте, в городе двое заболевших

Даугавпилсский общественный транспорт на время пандемии COVID-19 станет платным, сообщил в своем Facebook мэр Андрей Элксниньш.

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“Все боятся последствий ошибок, но самая большая ошибка - ничего не делать. В кризисных ситуациях нужно не бояться принимать решения. Ты уже проиграл, когда парализован от страха от неудач”, - объяснил свое решение Элксниньш.

Он указал, что в Даугавпилсе двое заболевших новым коронавирусом. По словам мэра, с ними всё в порядке и они находятся на карантине дома.

Представитель Рижской думы Угис Видаускис порталу DELFI сообщил, что “на данный момент Рижская дума не рассматривает возможность пересмотреть присвоенные льготы”. Однако в думе не исключают, что в будущем “будет принято иное решение”.

Видаускис подчеркнул, что дума и муниципальный перевозчик Rīgas satiksme внимательно следят за развитием ситуации. Предприятие дополнительно чистит общественный транспорт, особенно автобусы, прибывающие из аэропорта.

Как уже сообщалось, 12 марта в Латвии объявлено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса COVID-19. Закрыты школы, вузы, многие предприятия и учреждения прекратили очное обслуживание клиентов. Сегодня, 17 марта, в стране остановлено всё международное пассажирское сообщение. Жителей Латвии, застрявших за границей, репатриируют.