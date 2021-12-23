Даугавпилс планирует объявить энергетический кризис. На очереди — другие самоуправления

Сразу после Рождественских праздников, 27 декабря, Даугавпилсская городская дума планирует объявить энергетический кризис, сообщил в четверг телеканал ReTV.

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В самоуправлении подчеркивают, что за последние три месяца было сделано все возможное, чтобы за счет своего финансирования избежать кризиса в теплоснабжении, однако уже необходимо обращаться за государственной помощью. Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) признает, что подобные кризисы ожидаются не только в Даугавпилсе, но и во многих других муниципалитетах.

На мировых рынках цена на газ выросла более чем в десять раз за год, и рост цен также привел к увеличению тарифа на тепло. ReTV отмечает, что первым муниципалитетом в Латвии, который поднял тревогу, стал Даугавпилс. Хотя городу в последние месяцы удавалось сохранять неизменными тарифы на тепло, теперь муниципалитет сообщает, что ресурсы исчерпаны.

Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш ("Согласие") проинформировал, что все это время самоуправление имело возможность снижать тариф благодаря тестирования котельной, работающей на щепе.

Город также покупал газ дешевле, чем на бирже, и приступил к проектированию новой котельной на щепе, чтобы дифференцировать тепловые мощности.

"К февралю внутренние ресурсы города исчерпаны, и в этом случае однозначно должно подключаться государство", — считает Элксниньш.

VARAM указывает: ситуация в Даугавпилсе не стала сюрпризом и сейчас из других самоуправлений приходят новости, что не хватает денег.

Мадарс Ласманис (AP!), советник министра охраны окружающей среды и регионального развития Артура Томаса Плеша (AP!) , признает, что переговоры велись с несколькими самоуправлениями, и почти все они рассматривают возможность обращения за помощью к правительству.

Учитывая быстро растущие расходы, государство придет на помощь, обещает VARAM, однако для этого необходимо сотрудничество с Министерством экономики, а окончательное решение — за правительством.

"Конечно, это вопрос долгосрочной политики в будущем. У нас нет гарантий, что эти трудности не повторятся в будущем. Поэтому и правительству, и самоуправлениям, возможно, потребуется проявлять большую осторожность в закупке энергоресурсов", — сказал Ласманис.

В понедельник, 27 декабря, на внеочередное заседание соберется Даугавпилсская городская дума. По итогам планируется обратиться к государству с просьбой о помощи. По словам Элксниньша, лучшим решением на национальном уровне на данный момент были бы прямые контракты на поставку природного газа. Вторым решением могла бы стать снижение акцизного налога как минимум до июня, а также налога на добавленную стоимость.

ReTV сообщает, что без господдержки Даугавпилсу в феврале грозит трехкратное повышение тарифов. Таким образом, житель Даугавпилса, владеющий, например, двухкомнатной квартирой, должен будет платить за отопление 175 евро в месяц вместо нынешних 50 евро. Согласно данным VARAM, январь и февраль будут самыми трудными месяцами для самоуправлений. В марте ожидается спад цен на энергоресурсы.