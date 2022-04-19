Даугавпилс продолжит заботиться о памятниках павшим во Второй мировой войне

Даугавпилсское самоуправление продолжит заботиться о памятниках павшим во Второй мировой войне в Даугавпилсе, сообщила специалист по связям с общественностью самоуправления Гунта Лочмеле.

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На административной территории города находятся мемориал в парке Дубровина, мемориал на Средней Погулянке, захоронения красноармейцев на Гарнизонном кладбище, мемориальная доска на месте концлагере "Шталаг" в Гайке, захоронения красноармейцев на братских кладбищах на Брянской улице и улице 18 ноября.

Как указала Лочмеле, практически на все эти памятники распространяется закон "О соглашении между правительством Латвийской Республики и правительством Российской Федерации о статусе латвийских захоронений на территории Российской Федерации и статусе российских захоронений на территории Латвийской Республики".

Как отметил на пресс-конференции 12 апреля председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш, вопрос о сносе этих памятников не актуален и не рассматривается.

Заведующий юридическим отделом Даугавпилсского самоуправления Руслан Голован заявил, что в соответствии с пунктом 2-м части 1-й статьи 15-й закона о самоуправлениях функция самоуправления заключается в обеспечении благоустройства и санитарной чистоты административной территории, поэтому эти памятные места обследуются и убираются.

В соответствии с вышеупомянутым законом утверждено соглашение правительств Латвии и РФ о взаимном статусе захоронений. По словам Лочмеле, пункт 3-й статьи 2-й закона предусматривает, что стороны обеспечивают обустройство, создание, содержание и охрану захоронений на территории обеих стран в соответствии с законодательством своей страны.