Daugavpils siltumtīkli должны вернуть 2,5 млн евро аванса из-за конфликта интересов

Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) призвало муниципальное предприятие Daugavpils siltumtīkli вернуть аванс размером в 2,5 млн евро из-за конфликта интересов. Аванс был выдан на строительство новой котельной на щепе, передает LETA.

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Конфликт интересов заключался в том, что эксперт, приглашенный оценивать предложения по время процедуры закупки, в течение почти двух лет работал техническим директором предприятия Steel Pro. Это предприятие является субподрядчиком победителя конкурса Axis Filter.

ЦАФД увидело в этом конфликт интересов и попросило Daugavpils siltumtīkli расторгнуть договор со строителями, а также вернуть аванс на строительство. Это необходимо, чтобы снизить риски того, что фонды европейского союза признают затраты несоответствующими и откажутся их покрывать из бюджета фондов, объяснила представитель агентства Дайга Рейхмане. Финансовая коррекция может достигнуть 100% от суммы договора.

Заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Лачплесис (Латгальская партия) сообщил, что руководство города получило письмо ЦАФД. В свою очередь, член правления Daugavpils siltumtīkli Олеся Душкевича сказала, что предприятие работает над тем. Чтобы доказать, что в закупке не было конфликта интересов.